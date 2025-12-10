Những triệu chứng như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, dòng tiểu yếu, đau âm ỉ vùng thắt lưng - bụng dưới... ảnh hưởng rõ rệt đến giấc ngủ, năng suất công việc và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều trường hợp do chủ quan, tự dùng thuốc hoặc chần chừ không thăm khám khiến bệnh diễn tiến nặng, gây viêm nhiễm đường tiết niệu, ứ nước thận, suy thận, bí tiểu cấp hay rối loạn chức năng sinh lý.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường của đường tiểu, người bệnh nên đi khám sớm để đánh giá toàn diện, chẩn đoán chính xác và điều trị theo phác đồ cá thể hóa. Các kỹ thuật hiện đại như tán sỏi qua da đường hầm nhỏ, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser hay phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt ít xâm lấn giúp giảm đau, giảm thời gian nằm viện và hạn chế tái phát.

Chương trình tư vấn "Công nghệ mới điều trị sỏi tiết niệu, tăng sinh tuyến tiền liệt: Nhận biết sớm - Điều trị ít xâm lấn - Phòng ngừa tái phát" diễn ra lúc 20 giờ thứ tư, ngày 10.12.2025, với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

