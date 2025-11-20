Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Điều trị bảo tồn cho bệnh nhân K vú

Huỳnh Na
Huỳnh Na
20/11/2025 08:00 GMT+7

Theo GLOBOCAN, K vú là bệnh K phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, chiếm 29% ca mắc mới, khoảng 25.000 ca mỗi năm. Phát hiện sớm giúp 80% phụ nữ sống khỏe sau 10 năm.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị K vú: phẫu thuật giữ dáng, xạ trị chính xác, cùng các liệu pháp toàn thân giúp giảm tác dụng phụ, nâng cao hiệu quả, ngăn tái phát.

20 giờ thứ năm, ngày 20.11.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: Điều trị bảo tồn cho bệnh nhân K vú "Giữ ngực - Giữ dáng - An toàn - Ngăn tái phát", với sự tham gia của TS-BS-CKII Phạm Xuân Dũng, ThS-BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang và BS-CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi Hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

Khám phá thêm chủ đề

k vú Điều trị bảo tồn cho bệnh nhân K vú Tư vấn trực tuyến Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận