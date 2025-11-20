Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị K vú: phẫu thuật giữ dáng, xạ trị chính xác, cùng các liệu pháp toàn thân giúp giảm tác dụng phụ, nâng cao hiệu quả, ngăn tái phát.

20 giờ thứ năm, ngày 20.11.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: Điều trị bảo tồn cho bệnh nhân K vú "Giữ ngực - Giữ dáng - An toàn - Ngăn tái phát", với sự tham gia của TS-BS-CKII Phạm Xuân Dũng, ThS-BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang và BS-CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo.

