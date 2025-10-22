Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Điều trị bảo tồn thẩm mỹ K vú bằng công nghệ hiện đại

Huỳnh Na
Huỳnh Na
22/10/2025 08:00 GMT+7

Nhiều công nghệ mới giúp tầm soát, phát hiện và điều trị hiệu quả K vú, bảo tồn thẩm mỹ, nâng cao chất lượng sống người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong điều trị u vú lành tính, phẫu thuật bảo tồn tuyến vú, cũng như phẫu thuật tạo hình, tái tạo ngực kết hợp thẩm mỹ, giúp người bệnh tự tin hơn sau điều trị. Các phương pháp điều trị tiên tiến như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch, thuốc đích, CDK46 mang lại hiệu quả vượt trội.

20 giờ thứ tư ngày 22.10.2025, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Tầm soát công nghệ cao, điều trị bảo tồn thẩm mỹ K vú":

  • BS.CKII Lê Nguyệt Minh, Trưởng đơn vị Kỹ thuật cao chẩn đoán và Can thiệp Bệnh tuyến vú
  • BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung bướu
  • ThS.BS Trần Thái Sơn, Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 7106 6858 hoặc 024 3872 3872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn sức khỏe điều trị hiệu quả K vú công nghệ mới Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Tầm soát công nghệ cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận