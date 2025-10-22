Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong điều trị u vú lành tính, phẫu thuật bảo tồn tuyến vú, cũng như phẫu thuật tạo hình, tái tạo ngực kết hợp thẩm mỹ, giúp người bệnh tự tin hơn sau điều trị. Các phương pháp điều trị tiên tiến như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch, thuốc đích, CDK46 mang lại hiệu quả vượt trội.

20 giờ thứ tư ngày 22.10.2025, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Tầm soát công nghệ cao, điều trị bảo tồn thẩm mỹ K vú":

BS.CKII Lê Nguyệt Minh, Trưởng đơn vị Kỹ thuật cao chẩn đoán và Can thiệp Bệnh tuyến vú

BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung bướu

ThS.BS Trần Thái Sơn, Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp

