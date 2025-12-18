Nhờ đó, người bệnh ung thư có thể tiếp cận phác đồ điều trị đa mô thức hiện đại, chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý, đầy đủ BHYT ngay trong nước mà không cần phải ra nước ngoài.

20 giờ thứ năm ngày 18.12.2025, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn "Điều trị ung thư hiệu quả chuẩn quốc tế - Thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích & robot phẫu thuật": TS-BS Lê Tấn Đạt, BS-CK2 Nguyễn Thế Hiển, TS-BS Phạm Công Khánh.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.