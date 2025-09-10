Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Gánh nặng bệnh lý mắt mùa tựu trường

Huỳnh Na
Huỳnh Na
10/09/2025 08:00 GMT+7

Những bệnh lý tưởng đơn giản lại ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự tự tin và cả khả năng học tập, thậm chí để lại di chứng lâu dài cho đôi mắt.

Tật khúc xạ ngày càng phổ biến do thời gian học tập, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài. Không chỉ đem đến nhiều phiền toái do tầm nhìn suy giảm, vướng bận vì cặp kính gọng, tật khúc xạ còn gây ra nhiều biến chứng lác mắt, nhược thị, thoái hóa võng mạc... ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự tự tin và khả năng học tập.

Đồng thời, môi trường học đường đông người, dễ lây lan nhiều bệnh lý mắt như đau mắt đỏ, viêm bờ mi, chắp, lẹo… gây gián đoạn cho quá trình học tập, đặc biệt ở trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

20 giờ thứ Tư ngày 10.9.2025, đón xem chương trình trực tuyến chủ đề: "Mắt sáng khỏe chào năm học mới: Đột phá công nghệ trong chẩn đoán và điều trị" với các chuyên gia nhãn khoa của Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

Tư vấn sức khỏe Gánh nặng bệnh lý mắt mùa tựu trường chương trình trực tuyến chủ đề: "Mắt sáng khỏe chào năm học mới: Đột phá công nghệ trong chẩn đoán và điều trị" Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
