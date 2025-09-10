Tật khúc xạ ngày càng phổ biến do thời gian học tập, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài. Không chỉ đem đến nhiều phiền toái do tầm nhìn suy giảm, vướng bận vì cặp kính gọng, tật khúc xạ còn gây ra nhiều biến chứng lác mắt, nhược thị, thoái hóa võng mạc... ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự tự tin và khả năng học tập.

Đồng thời, môi trường học đường đông người, dễ lây lan nhiều bệnh lý mắt như đau mắt đỏ, viêm bờ mi, chắp, lẹo… gây gián đoạn cho quá trình học tập, đặc biệt ở trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

20 giờ thứ Tư ngày 10.9.2025, đón xem chương trình trực tuyến chủ đề: "Mắt sáng khỏe chào năm học mới: Đột phá công nghệ trong chẩn đoán và điều trị" với các chuyên gia nhãn khoa của Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

