Đồng thời, việc tuân thủ đúng chế độ dinh dưỡng, uống thuốc và chăm sóc cầu tay chạy thận đúng cách cũng góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Ngược lại, tự ý dùng thuốc, kiêng khem quá mức hoặc bỏ qua chỉ định lọc máu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiên lượng điều trị.

20 giờ, thứ năm, ngày 16.7.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Công nghệ lọc máu hiện đại: Lọc độc chất vượt trội, giảm biến chứng, sống khỏe mạnh" với sự tham gia của BS.CKI Đỗ Thị Hằng, BS.CKII Hồ Tấn Thông và BS.CKI Lại Tấn Tài.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)/028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).