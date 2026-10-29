Tại Việt Nam, cúm lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh nặng ở mọi lứa tuổi đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền. Cúm có thể làm trầm trọng bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, gây viêm phổi, suy hô hấp, tăng nguy cơ nhập viện, tử vong.

Vắc xin cúm chuyên biệt được phát triển nhằm tăng cường đáp ứng miễn dịch, bổ sung giải pháp phòng cúm hiệu quả cho người từ 60 tuổi trở lên.

Vào lúc 10 giờ thứ sáu ngày 30.10.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức tư vấn trực tuyến "Giới thiệu vắc xin cúm chuyên biệt cho người lớn, người bệnh nền". Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Mã Thanh Phong, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và BS.CKI Bạch Thị Chính, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

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