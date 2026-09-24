Năm 2026 rơi đúng vào chu kỳ 3 năm đỉnh dịch tay chân miệng tại Việt Nam, kể từ đỉnh dịch trước đó vào năm 2023. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của vắc xin phòng tay chân miệng do EV71 đánh dấu một bước tiến mới trong các giải pháp chủ động phòng bệnh.

Nhằm giúp phụ huynh trang bị những kiến thức về vắc xin tay chân miệng được triển khai tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn: "Giới thiệu vắc xin phòng tay chân miệng: Giải pháp phòng bệnh hàng triệu gia đình mong chờ". Chương trình diễn ra lúc 10 giờ, thứ sáu ngày 25.9.2026 với sự tư vấn của BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM; BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

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