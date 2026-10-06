Với sự phát triển của y học sinh sản hiện đại, nhiều nguyên nhân từng rất khó phát hiện nay đã có thể được chẩn đoán và điều trị bằng các kỹ thuật chuyên sâu tại IVF Tâm Anh, từ đánh giá di truyền phôi, khảo sát toàn diện buồng tử cung đến xây dựng phác đồ cá thể hóa cho từng người bệnh.

20 giờ thứ ba, ngày 6.10.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Hiểu về những nguyên nhân thất bại chuyển phôi trong IVF" với các bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: ThS Lê Thị Thu Thảo, BS Lê Xuân Nguyên, ThS Mã Phạm Quế Mai.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; vnvc.vn. Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)/028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).