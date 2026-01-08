Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị tiên phong trong khám tầm soát, phát hiện sớm và điều trị ung thư Tai Mũi Họng chuẩn quốc tế với phác đồ đa mô thức, cá thể hóa; phối hợp đa chuyên khoa cho hiệu quả vượt trội.

Vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 8.2.2026, TTND-GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, PGS-TS-BS Lê Minh Kỳ, BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trực tiếp tư vấn chủ đề: "K thanh quản, vòm họng, lưỡi, tuyến mang tai: Công nghệ cao chẩn đoán & Điều trị sớm - Bảo tồn giọng nói"

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok: Báo Thanh Niên…

Xem, đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Quận 7 cũ) và 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN).