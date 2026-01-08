Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: K thanh quản, vòm họng, lưỡi, tuyến mang tai

Huỳnh Na
Huỳnh Na
08/01/2026 08:00 GMT+7

Ung thư tai mũi họng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa tại Việt Nam. Nếu được điều trị sớm, người bệnh có thể kiểm soát bệnh, bảo tồn tối đa giọng nói, chức năng nhai nuốt, hồi phục nhanh, nâng cao chất lượng sống.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị tiên phong trong khám tầm soát, phát hiện sớm và điều trị ung thư Tai Mũi Họng chuẩn quốc tế với phác đồ đa mô thức, cá thể hóa; phối hợp đa chuyên khoa cho hiệu quả vượt trội.

Vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 8.2.2026, TTND-GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, PGS-TS-BS Lê Minh Kỳ, BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trực tiếp tư vấn chủ đề: "K thanh quản, vòm họng, lưỡi, tuyến mang tai: Công nghệ cao chẩn đoán & Điều trị sớm - Bảo tồn giọng nói"

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok: Báo Thanh Niên

Xem, đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Quận 7 cũ) và 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

