Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý tử cung

Huỳnh Na
Huỳnh Na
07/04/2026 08:00 GMT+7

Nhiều bệnh lý tử cung tiến triển âm thầm, làm suy giảm khả năng thụ thai và giữ thai. Hiện nay, nhờ các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, nhiều trường hợp phức tạp vẫn có thể cải thiện cơ hội mang thai.

Vào 20 giờ thứ ba, ngày 7.4.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ BVĐK Tâm Anh sẽ cập nhật những tiến bộ mới trong hỗ trợ sinh sản, đồng thời giải đáp chi tiết về dấu hiệu nhận biết và hướng tiếp cận điều trị các bệnh lý tử cung ảnh hưởng đến khả năng sinh sản:

  • BS.CKI Phan Ngọc Quý, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BSNT Lê Quang Đô, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BS Đỗ Thị Thu Trang, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Tâm Anh Hospital, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớnYouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý tử cung Kỹ thuật hiện đại trong điều trị Tư vấn sức khỏe BVĐK Tâm Anh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
