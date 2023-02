Tư vấn sức khỏe: Lạm dụng rượu gây tổn thương gan trầm trọng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính 50% tất cả các trường hợp tử vong do xơ gan là do lạm dụng rượu. Lạm dụng rượu khiến gan tổn thương trầm trọng. Vậy, đối tượng có nguy cơ cao tiến triển nặng khi mắc bệnh? Phương pháp điều trị bệnh lý gan do rượu? Khi nào nên tầm soát ung thư gan và các bệnh lý về gan?

20 giờ, thứ ba ngày 28.2.2023, chương trình giao lưu trực tuyến do BVĐK Tâm Anh Hà Nội tổ chức với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý độc giả: TS-BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa; TS-BS Trần Hải Bình, Phó khoa Ung bướu; TS-BS Nguyễn Duy Trinh, PGĐ Trung tâm CĐHA & ĐQCT.

