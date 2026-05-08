Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Lưu ý khi tiêm phòng cho bé trong mùa nắng nóng

Huỳnh Na
08/05/2026 08:00 GMT+7

Viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, não mô cầu, dại… thường gia tăng số ca mắc vào mùa nắng nóng, song triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn, tăng nguy cơ biến chứng nặng, tử vong cho trẻ mắc.

Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa bất chợt khiến độ ẩm tăng cao tạo "cơ hội" cho các mầm bệnh phát triển, đặc biệt là các bệnh lây lan qua đường hô hấp như thủy đậu, cúm, não mô cầu và trung gian truyền bệnh như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, dại. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết này làm trẻ chưa kịp thích nghi, trẻ mệt, kén ăn, khó ngủ khiến hệ miễn dịch suy giảm tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập, gây bệnh. Trong khi đó, các bệnh thường có dấu hiệu dễ nhầm lẫn với viêm hô hấp thông thường như sốt, đau đầu, mệt mỏi. Nếu không được xử trí kịp thời, các bệnh đều có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, tử vong cho trẻ.

Nhằm giúp trẻ khỏe mạnh, an toàn trong mùa nắng nóng, 20 giờ thứ sáu ngày 8.5.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Lưu ý khi tiêm phòng cho bé trong mùa nắng nóng". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia: BS.CKI Lưu Hoàng Ái Phương, bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; BS.CKI Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa và BS Hà Mạnh Cường, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên,VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin, Tâm Anh Hospital; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
