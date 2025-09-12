Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Nguy cơ ung thư ở người thừa cân, béo phì

Huỳnh Na
Huỳnh Na
12/09/2025 08:00 GMT+7

Béo phì làm rối loạn chuyển hóa, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm và có thể khởi phát bệnh ung thư.

- Ảnh 1.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho thấy béo phì gây ra khoảng nửa triệu ca ung thư mới hàng năm, làm tăng nguy cơ ít nhất 13 loại ung thư, chiếm 6% tổng số ca ung thư.

Câu hỏi đặt ra: Biện pháp nào giúp giảm cân an toàn, bền vững, vừa cải thiện sức khỏe tổng thể vừa góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư? Dấu hiệu nào cảnh báo sớm tình trạng thừa cân, béo phì để can thiệp kịp thời?...

Vào lúc 20 giờ thứ Sáu ngày 12/09/2025, các chuyên gia nội tiết, dinh dưỡng, ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ tham gia tư vấn trực tuyến với chủ đề: "Béo phì và bệnh K: Chẩn đoán sớm - Can thiệp kịp thời - Giảm nguy cơ".

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)

Tư vấn sức khỏe béo phì Đa khoa Tâm Anh nguy cơ
Xem thêm bình luận