Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho thấy béo phì gây ra khoảng nửa triệu ca ung thư mới hàng năm, làm tăng nguy cơ ít nhất 13 loại ung thư, chiếm 6% tổng số ca ung thư.

Câu hỏi đặt ra: Biện pháp nào giúp giảm cân an toàn, bền vững, vừa cải thiện sức khỏe tổng thể vừa góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư? Dấu hiệu nào cảnh báo sớm tình trạng thừa cân, béo phì để can thiệp kịp thời?...

Vào lúc 20 giờ thứ Sáu ngày 12/09/2025, các chuyên gia nội tiết, dinh dưỡng, ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ tham gia tư vấn trực tuyến với chủ đề: "Béo phì và bệnh K: Chẩn đoán sớm - Can thiệp kịp thời - Giảm nguy cơ".