Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Nhận diện các bệnh phụ khoa ảnh hưởng chất lượng sống phụ nữ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
29/01/2026 08:00 GMT+7

Khoảng 90% phụ nữ Việt Nam từng mắc ít nhất 1 bệnh phụ khoa trong đời. Đáng chú ý, những dấu hiệu bệnh ban đầu thường nhẹ nên bị bỏ qua, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

ThS-BS.CKII Hà Huỳnh Kim Yến, Trưởng đơn vị Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở P.Tân Hưng) nhắn nhủ, tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh cần chủ động khám phụ khoa định kỳ hoặc đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ năm, ngày 29.1.2026, các bác sĩ Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ góp mặt trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Tìm hiểu các bệnh phụ khoa ảnh hưởng chất lượng sống của phụ nữ".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên.

Mời bạn đọc đón xem và đặt câu hỏi tại đây để được tư vấn trực tiếp trong chương trình. Hotline: 024.3872.3872 (HN) - 0287.102.6789 (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Phụ khoa Tư vấn sức khỏe Tìm hiểu các bệnh phụ khoa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận