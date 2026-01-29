ThS-BS.CKII Hà Huỳnh Kim Yến, Trưởng đơn vị Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở P.Tân Hưng) nhắn nhủ, tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh cần chủ động khám phụ khoa định kỳ hoặc đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ năm, ngày 29.1.2026, các bác sĩ Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ góp mặt trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Tìm hiểu các bệnh phụ khoa ảnh hưởng chất lượng sống của phụ nữ".

