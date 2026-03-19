Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Những tiến bộ mới trong điều trị bệnh niệu nữ

Huỳnh Na
19/03/2026 08:00 GMT+7

Bệnh lý niệu nữ gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhiều phụ nữ có dấu hiệu như sa sinh dục, tiểu gấp, tiểu nhiều lần, són tiểu… vẫn e ngại đi khám, khiến việc điều trị chậm trễ.

Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị hiện đại như phẫu thuật đặt lưới, tiêm botox bàng quang, kích thích thần kinh chày và phẫu thuật nội soi ít xâm lấn có robot hỗ trợ đã được ứng dụng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

20 giờ thứ năm, ngày 19.3.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn trực tuyến "Những tiến bộ mới trong điều trị bệnh niệu nữ", với sự tham gia của TS-BS Lê Phúc Liên, Đại tá - BSCC.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh và BS.CKII Nguyễn Thị Phương Đan.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN), 0287.102.6789 (TP.HCM) để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp thắc mắc.

