Live Tư vấn sức khỏe: Những vắc xin quan trọng cần tiêm trong mùa thi - mùa hè

Huỳnh Na
15/05/2026 08:00 GMT+7

Cúm, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu, dại, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản có xu hướng gia tăng trong mùa hè, song đã có vắc xin để phòng ngừa.

Mùa hè thời tiết nóng ẩm, các bệnh hô hấp như cúm, hợp bào hô hấp RSV, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu… bệnh lây qua muỗi đốt như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản; dại có xu hướng gia tăng. Học tập, tham gia thi cử căng thẳng khiến hệ miễn dịch suy giảm và tham gia nhiều hoạt động vui chơi trong dịp hè khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Nhằm giúp phụ huynh hiểu thấu đáo về các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè và cách phòng ngừa, 20 giờ thứ sáu ngày 15.5.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và những vắc xin quan trọng cần tiêm trong mùa thi - mùa hè". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia: BS Huỳnh Trần An Khương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu, Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

