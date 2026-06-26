Mùa hè là thời điểm học sinh nghỉ hè, nhiều gia đình du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời, nguy cơ tiếp xúc mầm bệnh tăng. Trong đó, các bệnh như: viêm não Nhật Bản, não mô cầu, cúm, phế cầu… có thể gây viêm não, viêm màng não, để lại nhiều di chứng nặng nề.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ về cách phòng ngừa, 20 giờ thứ sáu ngày 26.6.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC (VNVC) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Viêm não Nhật Bản, viêm màng não và các bệnh về não trong mùa hè". Chương trình có sự tham gia của BS.CKI Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa và BS Nguyễn Đức Bá Đạt, Quản lý Y khoa, VNVC; BSNT.CKI Nguyễn Hữu Bảo Hân, khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc quan tâm đặt câu hỏi tại đây gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.