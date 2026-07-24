Một số bệnh truyền nhiễm mùa hè như viêm màng não, viêm não Nhật Bản có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây co giật, rối loạn ý thức và diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng. Ngay cả khi được điều trị, người bệnh vẫn có nguy cơ chịu những di chứng lâu dài như: giảm thính lực, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn vận động hoặc động kinh.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ về cách phòng ngừa, 20 giờ thứ sáu ngày 24.7.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Viêm màng não, viêm não Nhật Bản và các bệnh truyền nhiễm mùa hè". Chương trình có sự tư vấn của BS Phạm Văn Phú và BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; BS.CKII Nguyễn Lê Ngọc, khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

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