Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Robot AI thay khớp thế hệ mới tại Việt Nam

Huỳnh Na
Huỳnh Na
31/03/2026 08:00 GMT+7

Thoái hóa khớp là bệnh lý mạn tính phổ biến, gây đau kéo dài, hạn chế vận động. Phẫu thuật thay khớp cần đạt độ chuẩn xác cao.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được cấp phép ứng dụng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới nhất, chuyên phẫu thuật thay khớp với độ chuẩn xác, hiệu quả và an toàn vượt trội. Robot giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ cá thể hóa, chủ động cắt xương và đặt khớp chuẩn xác, tương thích nhiều loại khớp, người bệnh ít đau, đi lại sau 1 - 2 ngày.

20 giờ thứ ba, ngày 31.3.2026, chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn "Robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới - Phẫu thuật thay khớp hiệu quả vượt trội": TTƯT-TS-BS.CKII Lê Văn Tuấn; ThS-BSNT.CKI Trương Hữu Bảo; ThS-BS.CKI Lê Đình Khoa.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM); 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
