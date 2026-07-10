Chỉ trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, đã có các ca tử vong. Bệnh có thể gây các biến chứng như xuất huyết, rối loạn đông máu, tổn thương não, gan, thận, thậm chí tử vong nếu không phát hiện kịp thời.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ về cách phòng ngừa, 20 giờ thứ sáu ngày 10.7.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết trong mùa cao điểm". Chương trình có sự tham gia của BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM; BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; BS.CKI Nguyễn Hoàng Anh, khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

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