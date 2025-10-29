Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tác động của béo phì lên hệ tim mạch

Huỳnh Na
Huỳnh Na
29/10/2025 08:00 GMT+7

Hiểu được cách béo phì tác động đến tim mạch giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Béo phì không chỉ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa mà còn gây rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và xơ vữa mạch máu. Mỡ bao quanh tim và mạch vành có thể làm rối loạn nhịp tim, tăng gánh cho tim và dẫn tới suy tim nếu không được kiểm soát sớm.

Vậy làm thế nào để kiểm soát cân nặng một cách an toàn và bền vững, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tim mạch để giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm? Dấu hiệu nào cho thấy cơ thể đang chịu ảnh hưởng của thừa cân, béo phì để kịp thời can thiệp, bảo vệ trái tim khỏe mạnh?...

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)

Khám phá thêm chủ đề

BVĐK Tâm Anh VNVC bệnh tim mạch béo phì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận