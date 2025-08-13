Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tầm soát, điều trị hiệu quả K phổi bằng công nghệ hiện đại

Huỳnh Na
Huỳnh Na
13/08/2025 08:00 GMT+7

Nhiều công nghệ mới giúp tầm soát, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả K phổi, qua đó cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Ở giai đoạn sớm, K phổi có thể điều trị triệt căn nhờ phẫu thuật. Ngoài ra, các phương pháp điều trị hiện đại như hóa trị, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp trúng đích đang mang lại hiệu quả vượt trội, kể cả với ung thư phổi giai đoạn muộn.

20 giờ thứ Tư ngày 13.8.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề "K phổi: Công nghệ mới phát hiện cực sớm, điều trị hiệu quả, ít xâm lấn":

- TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu

- TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực

- TTƯT.PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh, Trưởng khoa Hô hấp

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: VTV24 - Trung tâm tin tức, VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam, VnExpress.net, Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, Khoa Ung bướu Tâm Anh, Khoa Hô hấp Tâm Anh; Youtube Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh, Youtube VNVC, Youtube Báo Thanh Niên.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 7106 6858 - 024 3872 3872 (Hà Nội) hoặc 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM), 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Quận 7 cũ) để được nhận tư vấn.

