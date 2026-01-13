Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tết này có con

Huỳnh Na
Huỳnh Na
13/01/2026 08:00 GMT+7

Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhiều gia đình hạnh phúc đón tin vui có con khỏe mạnh nhờ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tại IVF Tâm Anh, góp phần lan tỏa niềm tin cho các cặp đôi hiếm muộn trên hành trình tìm con.

Với mục tiêu giúp các cặp đôi hiếm muộn có con "chính chủ" trong năm mới, các chuyên gia, bác sĩ tại IVF Tâm Anh không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng cũng như cập nhật, ứng dụng nhiều phương pháp hiện đại trong điều trị vô sinh hiếm muộn.

IVF Tâm Anh đầu tư xây dựng hệ thống phòng labo hiện đại đạt chuẩn quốc tế, nổi bật với phòng nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5, ứng dụng nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến như tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi cấy phôi ngày 5, hỗ trợ phôi thoát màng (AH), trữ đông phôi và giao tử bằng kỹ thuật thủy tinh hóa, sàng lọc di truyền phôi (PGT). Sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ hiện đại đã mở ra thêm nhiều cơ hội làm cha mẹ, trọn vẹn niềm vui có con chính chủ để Tết năm nay trọn vẹn, đủ đầy.

20 giờ thứ ba, ngày 13.1.2026, các bác sĩ IVF Tâm Anh sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Tết này có con. Từ chiến lược cá thể hóa, labo hiện đại, đến hàng chục ngàn em bé IVF chào đời khỏe mạnh".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
