Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Thai kỳ có vết mổ cũ và các biến chứng nguy hiểm

Huỳnh Na
29/05/2026 08:00 GMT+7

Thai kỳ có vết mổ cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thai bám vết mổ cũ, nhau tiền đạo, nứt vỡ tử cung… Nếu không được phát hiện, theo dõi kịp thời, biến chứng này có thể đe dọa sức khỏe mẹ và thai nhi.

Tỷ lệ mang thai lại sau sinh mổ ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều biến chứng sản khoa liên quan đến vết mổ cũ ở tử cung. Thai bám sẹo mổ cũ làm tăng nguy cơ vỡ tử cung, băng huyết, nhau cài răng lược có thể gây xuất huyết nặng, thậm chí cắt tử cung để cứu mẹ. Do nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, thai phụ cần khám thai đúng lịch và theo dõi tại cơ sở chuyên sâu để phát hiện, xử trí kịp thời.

20 giờ thứ sáu, ngày 29.5.2026, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn: "Thai kỳ có vết mổ cũ và các biến chứng nguy hiểm", với các chuyên gia của Trung tâm Sản Phụ khoa: BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, BS.CKI Nguyễn Ngọc Thi và BS.CKI Ừng Quốc Thường.

Chương trình được phát sóng trên website thanhnien.vn/, tamanhhospital.vn/; fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028.7102.6789 - 093.180.6858 (quận 7) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN)

