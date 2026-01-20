Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Thành tựu 5 năm IVF Tâm Anh TP.HCM

Huỳnh Na
Huỳnh Na
20/01/2026 08:00 GMT+7

Tính đến tháng 2.2026, IVF Tâm Anh TP.HCM đánh dấu hành trình 5 năm nỗ lực bền bỉ vì bệnh nhân hiếm muộn, với tỷ lệ beta HCG dương tính cộng dồn sau điều trị IVF cao vượt trội, trung bình đạt tới 82,8% (số liệu 2021 - 2025).

Theo ThS-BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, kết quả này không chỉ là những con số mà đó là sự kết hợp giữa tâm huyết của đội ngũ chuyên gia - bác sĩ - chuyên viên phôi học giàu kinh nghiệm, hệ thống labo hàng đầu châu Á, phác đồ điều trị tiên tiến, cá thể hóa cho từng người bệnh cùng quy trình vận hành chặt chẽ, quản lý chất lượng nghiêm ngặt.

Bước sang năm 2026, IVF Tâm Anh TP.HCM vẫn kiên trì với mục tiêu nâng cao chất lượng thăm khám và điều trị, ươm thêm nhiều "mầm sống" cho các gia đình hiếm muộn để mỗi em bé chào đời đều khỏe mạnh, an toàn.

20 giờ thứ ba, ngày 20.1.2026, các bác sĩ IVF Tâm Anh sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Thành tựu 5 năm IVF Tâm Anh TP.HCM. Cá thể hóa điều trị, nâng cao tỷ lệ có thai ở hàng nghìn ca khó".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vnvnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

IVF Tâm Anh TP.HCM Thành tựu 5 năm Tư vấn sức khỏe nâng cao tỷ lệ có thai
