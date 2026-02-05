Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huỳnh Na
Huỳnh Na
05/02/2026 08:00 GMT+7

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh lý cơ xương khớp ngày càng gia tăng, gây đau nhức dữ dội, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.


20 giờ thứ năm, ngày 5.2.2026, các chuyên gia từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn điều trị các bệnh lý xương khớp bằng phương pháp hiện đại: tiêm khớp thể hệ mới, phẫu thuật "thần tốc trong 24 giờ", thay khớp, mổ cột sống, can thiệp chấn thương… hiệu quả cao, người bệnh phục hồi nhanh, đón tết an vui.

  • TTƯT-TS-BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình,
  • ThS-BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trưởng đơn vị Phẫu thuật trong ngày, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình.
  • ThS-BS.CKI Ngô Tuấn Anh, bác sĩ Nội cơ xương khớp, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

