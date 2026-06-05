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Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tiêm phòng sởi, thủy đậu, tay chân miệng hiệu quả & an toàn!

Huỳnh Na
Huỳnh Na
05/06/2026 08:00 GMT+7

Sởi có tốc độ lây lan nhanh. Thủy đậu có thể lây cho 90% người chưa có miễn dịch còn tay chân miệng cũng đang tăng nhanh với hơn 25.000 ca mắc chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa ẩm của mùa hè là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm gia tăng, dễ bùng phát tại trường học, khu vui chơi, trại hè và các nơi tập trung đông trẻ em. Trẻ nhỏ mắc bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt mà còn có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, để lại di chứng lâu dài như suy dinh dưỡng, điếc, mù lòa hoặc chậm phát triển thần kinh.

Để giúp cộng đồng hiểu rõ về cách phòng bệnh bằng vắc xin, 20 giờ thứ sáu ngày 5.6.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm phòng sởi, thủy đậu, tay chân miệng hiệu quả & an toàn!". Chương trình có sự tư vấn của các chuyên gia: ThS-BSNT.CKI Hạp Tiến Lộc, Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 (cũ) và ThS. Nguyễn Diệu Thúy, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

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