Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tiến bộ trong điều trị bệnh nam khoa và vô sinh nam

Huỳnh Na
Huỳnh Na
03/03/2026 08:00 GMT+7

Vô sinh nam hiện chiếm khoảng 40% nguyên nhân hiếm muộn và đa số có thể điều trị nếu phát hiện sớm. Vô sinh nam không chỉ là chẩn đoán y khoa, mà còn là áp lực tâm lý và những khoảng lặng hôn nhân.

Tin vui là, với sự phát triển của y học hiện đại, hành trình tìm con ngày nay đã rộng mở hơn rất nhiều. IVF Tâm Anh tiên phong triển khai chiến lược điều trị toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ vô sinh nam, vô sinh nữ và labo IVF. Cách tiếp cận đa này không chỉ giúp cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới mà còn đồng thời xử lý các vấn đề nam khoa và sức khỏe tình dục, nâng cao cơ hội đón con khỏe mạnh.

20 giờ thứ ba, ngày 3.3.2026, chương trình tư vấn trực tuyến "Tiến bộ trong điều trị bệnh nam khoa và vô sinh nam" sẽ giải đáp toàn diện về chẩn đoán, điều trị và chiến lược tối ưu hóa cơ hội có con.

Chương trình phát sóng trên Website thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua Hotline: 024.3872.3872 (HN), 0287.102.6789 (TP.HCM) để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Khám phá thêm chủ đề

vô sinh nam chương trình tư vấn trực tuyến điều trị bệnh nam khoa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận