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Sức khỏe

Tư vấn sức khỏe: Viêm não Nhật Bản - Vì sao tiêm đúng chưa đủ, tiêm đủ mới đúng?

Nguồn: Thanh Niên
Nguồn: Thanh Niên
Viêm não Nhật Bản đang vào mùa cao điểm, nhiều ca nặng tại TP.HCM. Từ đầu năm, Bệnh viện tại khu vực Thành phố đã tiếp nhận nhiều trường hợp: trong đó có trẻ phải thở máy và cả trẻ bị di chứng não.


Bệnh lây qua muỗi, có thể gây co giật, hôn mê và di chứng thần kinh. Nhiều phụ huynh nhớ con "đã từng tiêm" nhưng không chắc còn thiếu mũi nhắc không.

* - Ảnh 1.

Nhằm giúp cha mẹ hiểu nguy cơ bệnh và phòng bệnh hiệu quả cho trẻ, 19 giờ thứ năm ngày 6.8.2026, AloBacsi tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng "Viêm não Nhật Bản: Tiêm đúng chưa đủ, tiêm đủ mới đúng" với sự đồng hành của Zuellig Pharma và Sang Pharma.

Tham gia chương trình có TTƯT-BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM và ThS-BS Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng Đơn vị Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Hai chuyên gia sẽ giải đáp vì sao trẻ đã tiêm vẫn cần kiểm tra lịch tiêm; đồng thời tư vấn giải pháp khi mất sổ tiêm, tiêm ở nhiều nơi hoặc chưa rõ trẻ đã tiêm đủ.

Chương trình phát sóng trên Fanpage, YouTube AloBacsi; YouTube Báo Thanh NiênFanpage Viêm não Nhật Bản - Tiêm mũi nhắc chắc tương lai. Mời bạn đọc đón xem, đặt câu hỏi cho các chuyên gia.

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