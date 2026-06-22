Việc chẩn đoán hình ảnh chính xác ngay từ đầu và can thiệp đúng thời điểm chính là chìa khóa vàng để bảo tồn chức năng vận động an toàn cho người bệnh.

Làm sao để phát hiện sớm và điều trị trúng đích? Cùng tìm câu trả lời tại chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề: Bí quyết điều trị bệnh lý cột sống an toàn và hiệu quả từ chuyên gia

Thời gian phát sóng: 18 giờ 30 - 20 giờ 30, thứ 4 ngày 24.6.2026

18 giờ 30 - 20 giờ 30, thứ 4 ngày 24.6.2026 Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên

Đồng hành cùng chương trình là hai chuyên gia uy tín đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

ThS-BS.CKII Đỗ Anh Vũ - Bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống

Bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống ThS-BS Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

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