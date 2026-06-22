Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Live Tư vấn trực tuyến: Bí quyết điều trị bệnh lý cột sống an toàn và hiệu quả

Nguồn: Thanh Niên
Nguồn: Thanh Niên
Đau nhức, tê bì, hạn chế vận động là những dấu hiệu thường gặp của các bệnh lý cột sống đang ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng hoặc điều trị sai cách, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Việc chẩn đoán hình ảnh chính xác ngay từ đầu và can thiệp đúng thời điểm chính là chìa khóa vàng để bảo tồn chức năng vận động an toàn cho người bệnh.

Làm sao để phát hiện sớm và điều trị trúng đích? Cùng tìm câu trả lời tại chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề: Bí quyết điều trị bệnh lý cột sống an toàn và hiệu quả từ chuyên gia

  • Thời gian phát sóng: 18 giờ 30 - 20 giờ 30, thứ 4 ngày 24.6.2026
  • Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên

Đồng hành cùng chương trình là hai chuyên gia uy tín đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

  • ThS-BS.CKII Đỗ Anh Vũ - Bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống
  • ThS-BS Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

Bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi hoặc truy cập website benhviennamsaigon.com, hotline 18006767 để được tư vấn thêm các vấn đề sức khỏe với bác sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý cột sống Tư vấn trực tuyến Bí quyết điều trị bệnh lý cột sống an toàn và hiệu quả từ chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn Báo Thanh Niên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận