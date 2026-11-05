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    Live Tư vấn trực tuyến: Bước tiến công nghệ cao điều trị u gan, ung thư gan

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Các tiến bộ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị u gan, ung thư gan mở ra cơ hội mới cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống.

    Đơn vị U gan, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ứng dụng đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT, MRI, siêu âm hiện đại giúp phát hiện rất sớm các tổn thương, khối u siêu nhỏ ở gan. Về điều trị, Tâm Anh ứng dụng các kỹ thuật điều trị công nghệ cao như: phẫu thuật nội soi, nút mạch hóa trị TACE, đốt sóng cao tần RFA, kết hợp các thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích... giúp nâng cao hiệu quả vượt trội.

    20 giờ, thứ năm ngày 5.11.2026, các chuyên gia Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: BS.CKII Hồ Sĩ Minh, ThS-BS Đoàn Mạnh Tiến Vũ, ThS-BSNT.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín.

    Độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được tư vấn.

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