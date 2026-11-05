Đơn vị U gan, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ứng dụng đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT, MRI, siêu âm hiện đại giúp phát hiện rất sớm các tổn thương, khối u siêu nhỏ ở gan. Về điều trị, Tâm Anh ứng dụng các kỹ thuật điều trị công nghệ cao như: phẫu thuật nội soi, nút mạch hóa trị TACE, đốt sóng cao tần RFA, kết hợp các thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích... giúp nâng cao hiệu quả vượt trội.

20 giờ, thứ năm ngày 5.11.2026, các chuyên gia Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: BS.CKII Hồ Sĩ Minh, ThS-BS Đoàn Mạnh Tiến Vũ, ThS-BSNT.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy.

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