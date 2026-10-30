    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Live Tư vấn trực tuyến: Cách nhận biết và phòng ngừa cúm A hiệu quả

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Cúm A đang gia tăng tại nhiều địa phương khiến nhiều ca nhập viện và biến chứng nặng, hiện bệnh đã có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

    Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm có nguy cơ cao, dễ biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm vi khuẩn, làm trầm trọng các bệnh tim mạch, hô hấp, đái tháo đường, thậm chí đe dọa tính mạng.

    Nhằm giúp gia đình trang bị những kiến thức về cách nhận biết bệnh và tiêm vắc xin kịp thời, VNVC tổ chức chương trình tư vấn: "Cúm A gia tăng: Dấu hiệu nhận biết, chăm sóc đúng cách và tiêm vắc xin phòng bệnh sớm". Chương trình diễn ra lúc 20 giờ, thứ sáu ngày 30.10.2026 với sự tư vấn của BS Phạm Đình Đông và ThS-BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

    Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Tư vấn trực tuyến phòng ngừa cúm A cúm A Hệ thống tiêm chủng VNVC Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận