Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm có nguy cơ cao, dễ biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm vi khuẩn, làm trầm trọng các bệnh tim mạch, hô hấp, đái tháo đường, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nhằm giúp gia đình trang bị những kiến thức về cách nhận biết bệnh và tiêm vắc xin kịp thời, VNVC tổ chức chương trình tư vấn: "Cúm A gia tăng: Dấu hiệu nhận biết, chăm sóc đúng cách và tiêm vắc xin phòng bệnh sớm". Chương trình diễn ra lúc 20 giờ, thứ sáu ngày 30.10.2026 với sự tư vấn của BS Phạm Đình Đông và ThS-BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

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