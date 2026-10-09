Suy giảm miễn dịch và mắc nhiều bệnh mạn tính khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm, nhập viện điều trị kéo dài. Người cao tuổi nên bảo vệ bằng vắc xin ra sao sẽ được giải đáp trong chương trình "Tháng hành động vì người cao tuổi - Tiêm vắc xin phòng bệnh cho người cao tuổi, người có bệnh nền". Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án "Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam" do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC vừa hợp tác triển khai.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 9.10.2026, với sự tư vấn của ThS Nguyễn Diệu Thúy, Chuyên viên Y khoa, VNVC và ThS-BS Lê Trung Cường, khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.