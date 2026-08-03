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Sức khỏe

Tư vấn trực tuyến: Thoái hóa khớp háng - Phẫu thuật thay khớp hiện đại và phục hồi chức năng toàn diện

Nguồn: Thanh Niên
Nguồn: Thanh Niên

Đau vùng háng, đau khi đi lại, khó lên xuống cầu thang hay đi khập khiễng là những dấu hiệu thường gặp của thoái hóa khớp háng. Tuy nhiên, không ít người vẫn chủ quan, chỉ điều trị giảm đau tạm thời khiến bệnh tiến triển nặng, làm giảm khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.


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Làm sao để nhận biết sớm thoái hóa khớp háng? Khi nào cần thay khớp háng? Phẫu thuật thay khớp có an toàn không?

Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức với chủ đề: "Thoái hóa khớp háng: Điều trị sớm – Phục hồi nhanh với những tiến bộ mới".

  • Thời gian phát sóng: 19 giờ - 20 giờ, thứ Tư, ngày 5.8.2026.
  • Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

  • BS.CKII Võ Văn Mẫn - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình.
  • BS.CKI Bùi Thị Bốn - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.
  • BS.CKI Dương Hoài Mỹ - Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức

Bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại https://forms.gle/ZLATFkRaXr4rzz8M7 hoặc truy cập website benhviennamsaigon.com, hotline 18006767 để được tư vấn thêm các vấn đề sức khỏe với bác sĩ.

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