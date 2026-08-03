Tư vấn trực tuyến: Thoái hóa khớp háng - Phẫu thuật thay khớp hiện đại và phục hồi chức năng toàn diện





Làm sao để nhận biết sớm thoái hóa khớp háng? Khi nào cần thay khớp háng? Phẫu thuật thay khớp có an toàn không?

Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức với chủ đề: "Thoái hóa khớp háng: Điều trị sớm – Phục hồi nhanh với những tiến bộ mới".

Thời gian phát sóng: 19 giờ - 20 giờ, thứ Tư, ngày 5.8.2026.

19 giờ - 20 giờ, thứ Tư, ngày 5.8.2026. Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

BS.CKII Võ Văn Mẫn - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình.

BS.CKI Bùi Thị Bốn - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

BS.CKI Dương Hoài Mỹ - Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức

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