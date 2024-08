WHO ước tính mỗi năm có 1,6 triệu người tử vong bởi các bệnh do phế cầu khuẩn. Việc có thêm một vắc xin phế cầu 23 mới bên cạnh vắc xin phế cầu 10 và 13 được kỳ vọng sẽ tăng cường bảo vệ, hoàn thiện tấm lá chắn phòng các bệnh nguy hiểm do phế cầu khuẩn cho trẻ em và người lớn.

10 giờ 30 thứ Tư ngày 28.8.2024, các thắc mắc về vắc xin mới sẽ được giải đáp trong livestream "Giới thiệu vắc xin mới Phế cầu 23 và cập nhật diễn biến của các bệnh phế cầu" với sự tham gia của BS.CKII Mã Thanh Phong, BS.CKI Bạch Thị Chính, BS.CKI Lê Thị Trúc Phương.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

Mời bạn đọc đón xem, đặt câu hỏi tại các fanpage để được các chuyên gia giải đáp hoặc gọi hotline02871026595 để nhận tư vấn.