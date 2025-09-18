Nếu trong gia đình có nhiều người mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, nguy cơ di truyền cho thế hệ sau sẽ cao hơn. Để phòng ngừa, phụ nữ có nguy cơ cần được tư vấn di truyền, xét nghiệm gen, tầm soát sớm.

20 giờ thứ năm, 18.9.2025, các bác sĩ Khoa Ngoại vú - Đầu mặt cổ, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến chủ đề "Tư vấn di truyền trong ung thư vú".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

