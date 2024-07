Tự vẽ sân tập, lần đầu ‘song kiếm hợp bích’: Bất ngờ vô địch rất thuyết phục

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Pickleball Thanh Niên 2024 - Cúp VINFAST (6.7), nội dung đôi open có sự tham dự của 36 cặp VĐV được dự báo sẽ rất hấp dẫn. Tranh tài từ sáng 6.7, nội dung đôi open đã khép lại với màn tranh tài đầy mãn nhãn giữa cặp Minh Thảo/Đăng Châu và Huỳnh Thanh/Nhật Thanh ở trận chung kết vào chiều cùng ngày.

Sau 3 ván đấu căng thẳng, nội dung đôi open mới tìm ra được nhà vô địch. Cặp VĐV Đỗ Nhật Thanh và Phan Huỳnh Thanh (CLB Thủ Thừa Long An) giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, qua đó đoạt huy chương vàng nội dung đôi open. Nhìn màn phối hợp ăn ý giữa "song Thanh" đến từ tỉnh Long An trong hành trình bước lên bục cao nhất ở nội dung đôi open, ít ai nghĩ rằng hai VĐV này mới lần đầu tiên đứng cặp tại một giải đấu.

VĐV Đỗ Nhật Thanh (phải) vô địch nội dung đôi open THANH NIÊN

VĐV đến từ Long An có những cú tạt uy lực THANH NIÊN

"Vào lúc này, thực sự không biết nói gì nữa. Tôi chỉ muốn nói là giải đấu thực sự chuyên nghiệp, tính chuyên môn cao, đối thủ nào cũng rất cứng. Trận chung kết rất mệt mỏi, khi phải đánh đến 3 ván. Chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu trận thì thấy dễ, rồi có lúc lại cảm thấy không biết đánh thế nào để thắng được đối thủ. Khi đã vô địch, chúng tôi cũng không tin vì ban đầu chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng thôi", VĐV Đỗ Nhật Thanh không giấu được sự sung sướng sau khi đăng quang nội dung đôi open.

Để tiếp cận và chơi thuần thục bộ môn pickleball, cặp đôi VĐV từ CLB Thủ Thừa Long An đã vượt qua không ít khó khăn, nhất là về mặt sân bãi. "Ở Long An, môn này chưa phát triển nên chưa có sân bãi. Do đó, hai anh em đam mê và tự vẽ sân để tập luyện. Nhiều lúc anh em phải chạy lên TP.HCM để chơi. Mong rằng trong thời gian tới, bộ môn pickleball tại Long An sẽ phát triển hơn", VĐV Phan Huỳnh Thanh bày tỏ.

VĐV Phan Huỳnh Thanh có phong cách thi đấu rất nhanh nhẹn THANH NIÊN

Với chức vô địch nội dung đôi open tại giải Pickleball Thanh Niên 2024 - Cúp VINFAST, cặp VĐV Đỗ Nhật Thanh và Phan Huỳnh Thanh nhận phần thưởng 10 triệu đồng. HCB nhận 5 triệu đồng, còn HCĐ nhận 2 triệu đồng.