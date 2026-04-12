Tử vi ngày 12 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 12 tháng 4 có xu hướng muốn tách mình khỏi guồng công việc để nghỉ ngơi. Đây là lựa chọn đúng, vì khi đầu óc được "xả", bạn sẽ nhìn mọi thứ rõ hơn. Tài lộc hôm nay thiên về giữ ổn định, chưa cần vội tính chuyện lớn.
- Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với những việc mang tính chăm sóc như dọn dẹp, nấu ăn hoặc dành thời gian cho gia đình. Những điều tưởng nhỏ lại giúp bạn lấy lại cân bằng. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
- Tuổi Dần dễ có cảm hứng với một ý tưởng mới liên quan đến công việc hoặc học tập. Tuy chưa cần thực hiện ngay, nhưng nếu ghi lại, bạn sẽ có nền tảng tốt cho thời gian tới. Tài chính ở mức khá.
- Tuổi Mão hôm nay nên tránh để bản thân bị cuốn theo suy nghĩ tiêu cực. Một buổi đi dạo hoặc thay đổi không gian có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng rõ rệt. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Thìn trong tử vi ngày 12 tháng 4 có thể nhận được một lời nhắn hoặc thông tin bất ngờ từ người quen. Điều này gợi mở một hướng đi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Tị hôm nay có xu hướng muốn ở một mình để suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi. Đây là cách tốt để bạn tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, đừng tách mình quá lâu khỏi các mối quan hệ. Tài chính ổn định.
- Tuổi Ngọ ngày 12 tháng 4 dễ bị hấp dẫn bởi những kế hoạch vui chơi hoặc mua sắm. Bạn nên kiểm soát chi tiêu để tránh "quá tay". Vận hạn cần tránh là quyết định tài chính theo cảm xúc.
- Tuổi Mùi hôm nay có một ngày khá ấm áp khi dành thời gian cho người thân hoặc bạn bè. Những kết nối này giúp bạn cảm thấy vững vàng hơn. Tài lộc duy trì đều.
- Tuổi Thân có thể gặp một cơ hội nhỏ đến từ việc bạn giúp đỡ người khác. Sự thiện chí của bạn được ghi nhận và có thể mang lại lợi ích bất ngờ. Đây là con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể đến từ sự cho đi.
- Tuổi Dậu hôm nay nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì nghĩ quá nhiều về công việc. Khi bạn buông bớt áp lực, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có xu hướng muốn lên kế hoạch cho tuần mới. Đây là thời điểm tốt để bạn sắp xếp lại mục tiêu và ưu tiên. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi có một ngày khá thư thái, bạn làm mọi việc theo nhịp riêng và không bị áp lực. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay về sự cân bằng, giúp tài lộc duy trì ổn định.
Tử vi ngày 12 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?
12/04/2026 05:15 GMT+7
