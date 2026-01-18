Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Thư giãn

Tử vi ngày 18 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

18/01/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 18 tháng 1 mang lại những gợi ý mang tính tham khảo, thư giãn cho 12 con giáp xoay quanh nhịp sống hằng ngày, công việc, tài chính và cảm xúc; giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm thế nhẹ nhàng và tích cực.

  1. Tuổi Tí: Theo tử vi ngày 18 tháng 1, tuổi Tý có xu hướng làm việc chậm nhưng chắc. Bạn không cần quá vội vàng vì tiến độ hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tài chính ổn định, đủ để chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Một buổi tối thư giãn sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng.
  2. Tuổi Sửu: Tuổi Sửu hôm nay suy nghĩ nhiều về các kế hoạch cá nhân và định hướng lâu dài. Công việc không quá áp lực nhưng đòi hỏi bạn kiên nhẫn hơn. May mắn tài lộc chưa rõ rệt, bù lại bạn có cảm giác an tâm vì mọi thứ vẫn ổn định.
  3. Tuổi Dần: Trong tử vi ngày 18 tháng 1, tuổi Dần có một ngày khá thuận lợi. Công việc diễn ra trôi chảy, dễ nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh. Tinh thần tích cực giúp bạn xử lý mọi việc nhẹ nhàng hơn. Đây tiếp tục là một trong những con giáp may mắn hôm nay xét theo tổng thể công việc và cảm xúc.
  4. Tuổi Mão: Tuổi Mão nên chú ý hơn đến cảm xúc cá nhân. Bạn dễ mệt nếu ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Tài chính ở mức vừa phải, không nên chi tiêu theo cảm hứng. Dành thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp bạn cân bằng tốt hơn.
  5. Tuổi Thìn: Công việc của tuổi Thìn hôm nay cần sự tập trung cao. Bạn nên ưu tiên hoàn thành những việc quan trọng trước khi nghĩ đến kế hoạch mới. May mắn tài lộc không nổi bật nhưng cũng không có dấu hiệu hao hụt.
  6. Tuổi Tị: Theo tử vi ngày 18 tháng 1, tuổi Tị nên lắng nghe nhiều hơn và hạn chế đưa ra quyết định vội vàng. Một vài góp ý từ người khác có thể giúp bạn nhìn vấn đề rõ ràng hơn. Tài chính ổn định, không phù hợp cho các khoản chi mang tính cảm tính.
  7. Tuổi Ngọ: Tuổi Ngọ có một ngày khá năng động. Công việc liên quan đến giao tiếp hoặc di chuyển dễ diễn ra thuận lợi. Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái. Đây là tuổi dễ gặp may mắn tài lộc trong ngày nếu biết nắm bắt cơ hội nhỏ.
  8. Tuổi Mùi: Hôm nay, tuổi Mùi phù hợp với nhịp sống chậm và ổn định. Công việc không có nhiều biến động lớn, giúp bạn duy trì tâm trạng khá dễ chịu. Chi tiêu cho gia đình hoặc bản thân ở mức hợp lý.
  9. Tuổi Thân: Tuổi Thân thể hiện sự linh hoạt trong xử lý công việc. Bạn giải quyết được những tình huống phát sinh mà không quá căng thẳng. Tài lộc không thay đổi nhiều nhưng đủ để bạn cảm thấy yên tâm.
  10. Tuổi Dậu: Công việc của tuổi Dậu tiến triển đều. Bạn nên chú ý cách diễn đạt trong giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng có. Tài chính ổn định, phù hợp để duy trì kế hoạch chi tiêu dài hạn.
  11. Tuổi Tuất: Theo tử vi hằng ngày, tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về các mục tiêu cá nhân. Dù chưa cần quyết định ngay, việc sắp xếp lại kế hoạch giúp bạn cảm thấy chủ động hơn. Tài chính ở mức trung bình, không nên tạo áp lực cho bản thân.
  12. Tuổi Hợi: Tuổi Hợi nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe và cảm xúc. Công việc không quá nhiều nhưng bạn dễ mệt nếu làm việc quá sức. Tài lộc đủ dùng, không nên so sánh mình với người khác để tránh ảnh hưởng tâm trạng.

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Dần: Công việc thuận lợi, tinh thần tích cực.
  • Tuổi Ngọ: Dễ gặp may mắn tài lộc ở mức vừa phải, mang lại niềm vui nhỏ.

Con giáp nên chậm lại:

  • Tuổi Mão: Tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định.
  • Tuổi Tị: Nên cân nhắc kỹ trước các khoản chi tiêu.


Tin liên quan

Tử vi ngày 17 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 17 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 17 tháng 1 mang lại những gợi ý mang tính tham khảo, thư giãn cho 12 con giáp xoay quanh nhịp sống hằng ngày, công việc, tài chính và cảm xúc; giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm thế nhẹ nhàng và tích cực.

Khám phá thêm chủ đề

Tử vi vui tử vi hằng ngày con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn tài lộc tử vi ngày 18 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận