Tử vi ngày 2 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 2 tháng 3 nên ưu tiên xử lý những việc quan trọng trước. Khi bạn dứt điểm được tồn đọng, tinh thần sẽ nhẹ hơn. Tài lộc ổn định, chưa có bước nhảy mạnh.
- Tuổi Sửu làm việc đều đặn và không bị cuốn theo áp lực xung quanh. Sự kiên trì giúp bạn giữ thế cân bằng. Tài chính an toàn.
- Tuổi Dần theo tử vi hôm nay khá nổi bật khi sẵn sàng đương đầu thử thách. Bạn không ngại đưa ra quyết định nhanh nếu đã cân nhắc kỹ. Nhờ sự quyết đoán này, tuổi Dần được xem là một trong những con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về công việc và tín hiệu tài lộc tích cực.
- Tuổi Mão cần tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất. Khi bạn tập trung vào mục tiêu chính, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Thìn trong tử vi ngày 2 tháng 3 có thể nhận được một lời đề nghị hoặc thông tin đáng chú ý. Tuy nhiên, bạn nên kiểm chứng kỹ trước khi hành động. Tài chính đủ dùng.
- Tuổi Tị làm việc kín kẽ và có kế hoạch rõ ràng. Bạn không ồn ào nhưng kết quả thể hiện qua hiệu quả cụ thể. Tài lộc giữ ở mức ổn định.
- Tuổi Ngọ dễ bị cuốn theo tiến độ nhanh của tập thể. Hãy phân chia thời gian hợp lý để tránh sai sót. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi giữ được sự bình tĩnh trước áp lực đầu tuần. Khi bạn không vội vàng, hiệu suất sẽ cải thiện. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân nhanh nhạy và linh hoạt trong việc xử lý tình huống phát sinh. Một thay đổi nhỏ trong cách làm có thể mang lại kết quả tốt hơn mong đợi. Vì vậy, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng tăng nhẹ.
- Tuổi Dậu nên tránh cầu toàn quá mức khiến tiến độ chậm lại. Hoàn thành từng bước sẽ giúp bạn giữ nhịp ổn định. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và được tin tưởng giao việc. Khi bạn giữ được sự tập trung, kết quả sẽ đến rõ ràng hơn vào cuối tuần. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi cần điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt để tránh mệt mỏi kéo dài. Một khởi đầu ổn định sẽ giúp bạn duy trì phong độ. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 2 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?
02/03/2026 05:15 GMT+7
