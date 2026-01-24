Tử vi ngày 24 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tị: Theo tử vi ngày 24 tháng 1, tuổi Tí có xu hướng suy nghĩ nhiều trước khi hành động. Một quyết định nhỏ trong hôm nay có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới, vì vậy bạn nên chọn phương án an toàn thay vì mạo hiểm. Tài chính không có biến động rõ rệt, nhưng phù hợp để rà soát lại các khoản chi gần đây.
- Tuổi Sửu: Tuổi Sửu dễ rơi vào trạng thái "làm nhiều nhưng chưa thấy kết quả". Điều này không có nghĩa bạn đi sai hướng, mà là cần thêm thời gian. Công việc đòi hỏi sự bền bỉ hơn là bứt phá. Tài chính ổn định, nhưng bạn nên tránh tâm lý so sánh với người khác.
- Tuổi Dần: Trong tử vi ngày 24 tháng 1, tuổi Dần có cảm giác chủ động và tự tin hơn. Bạn dám nói lên quan điểm của mình, nhờ đó công việc dễ tiến triển rõ ràng hơn. Đây là một trong những con giáp may mắn hôm nay vì tinh thần thoải mái giúp bạn xử lý mọi việc gọn gàng.
- Tuổi Mão: Tuổi Mão nên chú ý đến các mối quan hệ xung quanh. Một hiểu lầm nhỏ nếu không được nói rõ có thể khiến bạn khó chịu cả ngày. Công việc không quá nặng, nhưng đòi hỏi sự khéo léo trong giao tiếp. Tài chính ở mức vừa phải, không nên chi tiêu để "xả stress".
- Tuổi Thìn: Công việc của tuổi Thìn hôm nay liên quan nhiều đến việc sắp xếp và điều chỉnh. Bạn có thể phải sửa lại kế hoạch cũ hoặc thay đổi cách làm quen thuộc. May mắn tài lộc không nổi bật, nhưng đổi lại là cảm giác kiểm soát tốt tình hình.
- Tuổi Tị: Theo tử vi hằng ngày, tuổi Tị có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng. Nếu có điều chưa rõ, bạn nên hỏi thẳng thay vì tự suy đoán. Công việc không có biến động lớn, nhưng sự minh bạch sẽ giúp bạn nhẹ đầu hơn. Tài chính ổn định.
- Tuổi Ngọ: Tuổi Ngọ có một ngày thiên về hành động. Bạn muốn giải quyết nhanh những việc tồn đọng và không thích trì hoãn. Công việc vì thế tiến triển khá tốt. Tài chính có dấu hiệu nhích nhẹ, đủ để mang lại cảm giác dễ chịu. Đây là tuổi có may mắn tài lộc ở mức vừa phải trong hôm nay.
- Tuổi Mùi: Hôm nay, tuổi Mùi quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc cá nhân. Bạn cần một khoảng không gian riêng để sắp xếp lại suy nghĩ. Công việc không áp lực nhưng dễ khiến bạn phân tâm. Tài chính không có thay đổi, phù hợp để chi tiêu tiết kiệm.
- Tuổi Thân: Tuổi Thân dễ gặp những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh. Nhờ sự linh hoạt, bạn xoay xở khá ổn mà không để mọi việc đi quá xa. Công việc tiến triển nhờ khả năng thích ứng. Tài lộc không tăng mạnh nhưng không gây áp lực.
- Tuổi Dậu: Công việc của tuổi Dậu hôm nay liên quan nhiều đến trách nhiệm và cam kết. Bạn cần hoàn thành đúng hạn để tránh phát sinh rắc rối. Tài chính ổn định, nhưng không nên đưa ra quyết định chi tiêu lớn vào lúc này.
- Tuổi Tuất: Theo tử vi ngày 24 tháng 1, tuổi Tuất suy nghĩ khá nhiều về định hướng sắp tới. Bạn có xu hướng nhìn xa hơn là tập trung vào việc trước mắt. Công việc chưa cần thay đổi, nhưng việc lên kế hoạch sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Tài chính ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi: Tuổi Hợi nên chú ý đến nhịp sinh hoạt của mình. Việc thiếu ngủ hoặc ăn uống thất thường dễ khiến bạn mệt mỏi. Công việc không quá nhiều, nhưng cần sự tập trung. Tài lộc đủ dùng, không nên so sánh bản thân với người khác.
Tử vi ngày 24 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?
24/01/2026 05:15 GMT+7
