1. Tuổi Tí: Tử vi ngày 26 tháng 11 gợi ý tuổi Tí có lợi thế trong những cuộc thương lượng liên quan đến giá cả hoặc thù lao. Nếu đang chuẩn bị báo giá cho khách hàng, bạn có thể nhận được sự đồng thuận mà không phải giảm mức giá như từng lo lắng. Hãy tự tin vào giá trị công sức của mình và đưa ra những lý do thuyết phục. Điểm sáng về tài lộc hôm nay nằm ở khả năng thương lượng hợp lý, không nhất thiết phải làm việc nhiều hơn.

2. Tuổi Sửu: Bạn có thể tình cờ phát hiện một địa điểm thuận tiện để ăn trưa hoặc nghỉ ngơi gần nơi làm việc. Thay đổi không gian trong khoảng thời gian ngắn giữa ngày có thể giúp tinh thần trở nên thoải mái hơn. Nếu thường xuyên ăn uống vội vàng tại bàn làm việc, hãy thử dành trọn vẹn giờ nghỉ cho bản thân thay vì tiếp tục xử lý công việc.

3. Tuổi Dần: Một người từng học cùng hoặc làm việc cùng bạn có thể chia sẻ về thành quả sau nhiều năm theo đuổi mục tiêu. Thay vì so sánh chặng đường của họ với mình, hãy xem câu chuyện ấy như nguồn cảm hứng. Mỗi người có điều kiện và thời điểm phát triển khác nhau. Việc nhận ra giá trị của những gì đang làm sẽ giúp bạn bớt áp lực trước thành công của người khác.

4. Tuổi Mão: Những ngày mua sắm cuối tháng có thể khiến bạn nhận được nhiều tin nhắn quảng cáo, đường dẫn nhận ưu đãi hoặc thông báo giao hàng. Hãy chú ý bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp mã xác thực hoặc đăng nhập tài khoản qua đường dẫn lạ. Dành thêm vài phút kiểm tra nguồn gửi sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro và bảo vệ tài sản của mình.

5. Tuổi Thìn: Bạn có thể cảm thấy hứng thú khi được tiếp cận một nhiệm vụ nằm ngoài lĩnh vực quen thuộc. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, khả năng quan sát và đặt câu hỏi sẽ giúp bạn từng bước làm quen. Đừng ngại thừa nhận những điều mình chưa biết. Đây có thể là dịp khám phá một thế mạnh mà trước đây bạn chưa có cơ hội phát huy.

6. Tuổi Tị: Một cuộc trò chuyện với người thân có thể giúp bạn hiểu vì sao họ vẫn duy trì một thói quen mà mình cho là không còn phù hợp. Đằng sau thói quen ấy đôi khi là ký ức hoặc cảm giác an toàn đã được hình thành qua nhiều năm. Thay vì tìm cách thay đổi người khác, hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Sự thấu hiểu có thể giúp các thế hệ trong gia đình gần gũi hơn.

7. Tuổi Ngọ: Bạn có thể muốn dành buổi tối để gặp gỡ một người bạn đang trải qua giai đoạn bận rộn hoặc nhiều áp lực. Không nhất thiết phải chuẩn bị những lời khuyên sâu sắc, đôi khi một bữa ăn cùng nhau đã đủ giúp người đối diện cảm thấy được quan tâm. Đây cũng là dịp để bạn tạm rời khỏi nhịp sống tất bật và chăm sóc những mối quan hệ có ý nghĩa.

8. Tuổi Mùi: Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ có thể chiếm khá nhiều thời gian trong ngày. Nếu cảm thấy mất tập trung, hãy thử chia nhiệm vụ thành từng phần và nghỉ ngắn giữa các khoảng làm việc. Đừng cố duy trì tốc độ khi chất lượng bắt đầu giảm sút. Biết điều chỉnh nhịp độ sẽ giúp bạn hoàn thành công việc mà không cảm thấy quá sức.

9. Tuổi Thân: Bạn có thể nhận thấy một sản phẩm hoặc dịch vụ mình sử dụng thường xuyên đã có sự thay đổi về chất lượng. Nếu chưa hài lòng, hãy phản hồi cụ thể về trải nghiệm thay vì chỉ bày tỏ sự khó chịu. Những góp ý rõ ràng, có căn cứ sẽ giúp người cung cấp dịch vụ hiểu vấn đề và có cơ hội cải thiện. Bạn cũng có thể tìm được phương án phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

10. Tuổi Dậu: Vận khí tích cực trong ngày có thể đến từ một lời khen của người vốn ít khi bày tỏ sự hài lòng. Đó có thể là cấp trên, khách hàng hoặc một thành viên trong gia đình từng đặt nhiều kỳ vọng vào bạn. Sự ghi nhận bất ngờ giúp bạn nhận ra những nỗ lực âm thầm của mình không hề vô ích. Hãy đón nhận lời khen một cách tự nhiên và xem đó là động lực để tiếp tục phát triển.

11. Tuổi Tuất: Tử vi ngày 26 tháng 11 nhắc tuổi Tuất không nên quá chú trọng chuyện đúng sai trong những cuộc tranh luận nhỏ. Một bất đồng về cách làm việc hoặc quan điểm cá nhân có thể kéo dài chỉ vì cả hai đều muốn bảo vệ ý kiến của mình. Hãy tự hỏi việc tiếp tục tranh luận có thực sự mang lại kết quả tốt hơn hay không. Đôi khi, chủ động dừng lại không phải là nhượng bộ mà là cách giữ gìn một mối quan hệ đáng quý.

12. Tuổi Hợi: Không khí những tuần cuối năm có thể khiến bạn muốn chuẩn bị sớm một món quà dành cho người từng giúp đỡ mình. Thay vì lựa chọn theo xu hướng mua sắm, hãy nghĩ đến điều người nhận thực sự yêu thích. Một món quà gắn với câu chuyện chung hoặc lời cảm ơn được viết bằng tay có thể mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị vật chất.

Con giáp nào may mắn hôm nay? Tuổi Tí và tuổi Dậu là hai con giáp có điểm sáng trong tử vi hôm nay. Tuổi Tí có cơ hội cải thiện tài lộc nhờ khả năng thương lượng giá cả và thù lao. Trong khi đó, tuổi Dậu có thể nhận được sự ghi nhận bất ngờ từ người vốn ít khi dành lời khen, qua đó có thêm động lực trong công việc và cuộc sống. Ngược lại, tuổi Tuất và tuổi Mão là hai con giáp nên chậm lại hôm nay. Tuổi Tuất không nên để tâm lý hơn thua làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ, còn tuổi Mão cần đề cao cảnh giác trước những tin nhắn và đường dẫn không rõ nguồn gốc trong mùa mua sắm cuối năm.