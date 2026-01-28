Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tử vi ngày 28 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

28/01/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 28 tháng 1 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 28 tháng 1 khá tất bật với các việc liên quan đến sắp xếp, dọn dẹp hoặc hoàn tất công việc cuối năm. Bạn làm nhanh nhưng dễ quên chi tiết nhỏ, nên kiểm tra lại trước khi chốt. Tài chính ở mức ổn, phù hợp chi tiêu cho những khoản cần thiết dịp Tết.
  2. Tuổi Sửu có khuynh hướng lo xa, nhất là chuyện tiền bạc và trách nhiệm gia đình. Dù áp lực tăng, bạn vẫn giữ được sự bền bỉ quen thuộc. Tài lộc không tăng mạnh nhưng đủ để bạn xoay xở ổn thỏa trong những ngày cận tết.
  3. Tuổi Dần hôm nay có tinh thần khá thoải mái, không còn bị cuốn theo những việc lặt vặt. Bạn biết chọn việc quan trọng để làm trước nên tiết kiệm được thời gian. Đây là một trong những con giáp may mắn hôm nay về tinh thần, giúp bạn đón tết nhẹ đầu hơn.
  4. Tuổi Mão dễ bị phân tâm bởi nhiều lời nhờ vả hoặc chuyện ngoài kế hoạch. Bạn nên học cách từ chối khéo để giữ năng lượng. Tài chính đủ dùng, không nên mua sắm theo cảm xúc khi thấy các chương trình khuyến mãi cuối năm.
  5. Tuổi Thìn quan tâm nhiều đến việc cân đối chi tiêu tết. Bạn có xu hướng so sánh giá cả, tính toán kỹ từng khoản. May mắn tài lộc đến từ sự cẩn trọng, giúp bạn tránh những khoản chi không cần thiết.
  6. Tuổi Tị muốn thu gọn các mối quan hệ xã giao để tập trung cho bản thân và gia đình. Công việc không quá áp lực, nhưng bạn cần tránh ôm thêm việc ngoài dự tính. Tài chính ổn định, phù hợp chi tiêu tiết chế.
  7. Tuổi Ngọ có ngày khá năng động khi phải di chuyển nhiều hoặc giải quyết việc gấp. Dù mệt, bạn vẫn hoàn thành tốt nhờ sự linh hoạt. Tài chính có may mắn tài lộc nhỏ, thường đến từ khoản thu phụ hoặc được hỗ trợ.
  8. Tuổi Mùi dành nhiều tâm trí cho chuyện gia đình, sắm sửa hoặc chuẩn bị đón người thân về quê. Công việc tạm ổn, không phát sinh rắc rối lớn. Tài chính ở mức vừa phải, nên ưu tiên những khoản chi thực sự cần.
  9. Tuổi Thân xử lý tốt các tình huống bất ngờ cuối năm, đặc biệt là những việc liên quan đến giấy tờ, mua sắm hoặc sắp xếp lịch trình. Theo tử vi ngày 28 tháng 1, công việc tiến triển nhờ sự nhanh nhạy. Tài lộc ổn, không lo thiếu hụt.
  10. Tuổi Dậu dễ tự tạo áp lực khi muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước tết. Điều này khiến bạn mệt hơn cần thiết. Tài chính ổn định, nhưng không nên chạy theo các khoản chi mang tính hình thức.
  11. Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về kế hoạch sau tết, từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Dù chưa có quyết định rõ ràng, việc chuẩn bị tinh thần giúp bạn yên tâm hơn. Chi tiêu nên giữ ở mức an toàn.
  12. Tuổi Hợi cần chú ý sức khỏe trong những ngày bận rộn cuối tháng chạp. Công việc không nhiều nhưng bạn dễ mệt nếu thiếu nghỉ ngơi. Tài lộc đủ dùng, nên dành thời gian chăm sóc bản thân để đón tết trọn vẹn.

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Dần: Tinh thần thoải mái, làm việc đâu ra đó.
  • Tuổi Ngọ: Có may mắn tài lộc nhỏ trong ngày.

    Con giáp nên chậm lại:

    • Tuổi Mão: Tránh để việc ngoài kế hoạch làm rối nhịp sống.
    • Tuổi Dậu: Giảm bớt kỳ vọng để đỡ áp lực.


    tử vi ngày 28 tháng 1 tử vi hằng ngày Tử vi vui tử vi 12 con giáp con giáp may mắn Tài lộc
