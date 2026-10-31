Tử vi ngày 31 tháng 10: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 31 tháng 10 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp trong ngày thứ bảy cuối cùng của tháng. Hôm nay có người nhận được lời mời thú vị, người tìm thấy niềm vui từ một hoạt động sáng tạo, trong khi một số con giáp cần chú ý chuyện chi tiêu cho các cuộc vui và những kế hoạch được quyết định quá vội vàng.