Tử vi ngày 9 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

09/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 9 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

    1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 9 tháng 2 khá bận rộn với các việc nhỏ liên quan đến gia đình hoặc sinh hoạt cá nhân. Bạn cần phân chia thời gian hợp lý để không bị rối. Tài lộc ở mức ổn, phù hợp cho các khoản chi chuẩn bị cuối năm.
    2. Tuổi Sửu dành nhiều thời gian lo toan cho việc trong nhà. Dù hơi mệt, bạn vẫn giữ được sự kiên nhẫn và chu toàn. Tài chính không dư dả nhưng đủ để bạn chủ động xoay xở.
    3. Tuổi Dần hôm nay giữ được tinh thần chủ động, không để các việc phát sinh làm mình căng thẳng. Bạn sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đâu ra đó. Với trạng thái này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về tinh thần và sự suôn sẻ trong công việc lẫn gia đình.
    4. Tuổi Mão dễ bị cuốn vào cảm xúc khi phải giải quyết nhiều việc cùng lúc. Bạn nên làm từng việc một để tránh mệt. Theo tử vi hằng ngày, tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu bốc đồng.
    5. Tuổi Thìn quan tâm nhiều đến việc dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống. Điều này giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn trước những ngày bận rộn sắp tới. Tài chính ổn, chưa có biến động đáng lo.
    6. Tuổi Tị làm việc khá tập trung và thích tự tay chuẩn bị mọi thứ. Bạn không muốn phụ thuộc người khác. Tài lộc giữ ở mức an toàn, phù hợp với chi tiêu có kế hoạch.
    7. Tuổi Ngọ có xu hướng vội vàng khi lịch trình dày hơn thường ngày. Bạn cần chậm lại để tránh quên sót. Tài chính ở mức vừa phải, chưa nên chi nhiều cho những khoản không cần thiết.
    8. Tuổi Mùi chú trọng đến cảm xúc gia đình và không khí sum họp. Bạn sẵn sàng gác lại việc riêng để lo cho người thân. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
    9. Tuổi Thân trong tử vi ngày 9 tháng 2 xoay xở khá linh hoạt trước những việc phát sinh bất ngờ. Nhờ sự nhanh nhạy này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định, chi tiêu không bị vượt kế hoạch.
    10. Tuổi Dậu quan tâm nhiều đến hình thức và lễ nghi. Bạn muốn mọi thứ chỉn chu nhưng nên tránh tự gây áp lực. Tài chính an toàn, không có biến động lớn.
    11. Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về trách nhiệm gia đình và những việc cần hoàn tất trước tết. Khi sắp xếp được thứ tự ưu tiên, bạn sẽ nhẹ đầu hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
    12. Tuổi Hợi nên chú ý giữ sức khi tham gia dọn dẹp, chuẩn bị. Nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn tránh mệt mỏi. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.

    Con giáp may mắn hôm nay:

    • Tuổi Dần: Chủ động, sắp xếp mọi việc suôn sẻ.
    • Tuổi Thân: Tài lộc ổn định, xoay xở linh hoạt.

    Con giáp nên chậm lại hôm nay:

    • Tuổi Mão: Tránh ôm đồm khiến tinh thần mệt mỏi.
    • Tuổi Ngọ: Giảm vội vàng để không quên sót việc.


