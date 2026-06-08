Từ Vietnam Dairy đến Vietbaby Fair 2026: StarFOOD khẳng định vị thế trong ngành dinh dưỡng

Từ dấu ấn nổi bật tại Vietnam Dairy đến hành trình chinh phục Vietbaby Fair 2026

Tiếp nối dấu ấn tại Vietnam Dairy 2026, StarFOOD lựa chọn Vietbaby Fair 2026 như một điểm đến chiến lược để tiếp tục lan tỏa sứ mệnh nâng cao dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Không chỉ là nơi quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Mẹ và Bé, Vietbaby Fair còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, gia tăng trải nghiệm thực tế và khẳng định giá trị thương hiệu. Ở năm thứ 13 tổ chức, triển lãm tiếp tục thu hút hơn 450 thương hiệu trong và ngoài nước cùng hàng chục nghìn lượt khách tham quan, khẳng định sức hút và tầm vóc của một sự kiện uy tín trong ngành.

Gian hàng StarFOOD tại Vietbaby Fair 2026 được đầu tư chỉn chu, nổi bật với sắc vàng ấm áp

Không hề kém cạnh sức nóng từ Vietnam Dairy, sự kiện mở ra một không gian giao thương và trải nghiệm đẳng cấp, nơi những xu hướng mới được cập nhật, những giá trị chất lượng được tôn vinh. Trong bức tranh sôi động ấy, StarFOOD tự tin ghi dấu bằng sự đầu tư chỉn chu và hình ảnh chuyên nghiệp, trở thành điểm dừng chân thu hút sự quan tâm từ cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng.

Sự nối tiếp giữa hai sự kiện không chỉ là hành trình hiện diện, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ, nơi StarFOOD từng bước khẳng định vị thế và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường.

Khẳng định vị thế bằng những giá trị bền vững

Góp mặt tại Vietbaby Fair 2026, StarFOOD mang theo dấu ấn của một thương hiệu không ngừng phát triển và được thị trường ghi nhận. Thành tích 3 năm liên tiếp ghi danh TOP 10 Thương hiệu Mạnh Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu và niềm tin mà người tiêu dùng dành cho StarFOOD trong suốt thời gian qua.

Đội ngũ StarFOOD với tinh thần nhiệt huyết và chuyên nghiệp tại Vietbaby Fair 2026

Kiên định với triết lý "Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy khoa học làm kim chỉ nam", StarFOOD từng bước xây dựng bộ sản phẩm dinh dưỡng toàn diện với các dòng sản phẩm chủ lực như Endolac Gold, Luralac Gold và Nutrient Kid. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu được chọn lọc và định hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với các nhà máy uy tín trong ngành dinh dưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để StarFOOD không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin người tiêu dùng và tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cho cộng đồng.

Trải nghiệm không gian tham quan đỉnh cao tại Vietbaby Fair 2026

Vietbaby Fair 2026 đã khép lại, nhưng dư âm về một không gian trải nghiệm chỉn chu và đầy cảm hứng vẫn còn lan tỏa. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, triển lãm đã mang đến hành trình trọn vẹn cho các gia đình. Từ khu vui chơi "Funny Zone" rộn ràng tiếng cười của con trẻ đến không gian massage thư giãn nhẹ nhàng dành riêng cho mẹ bầu, tất cả đã góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và thiện cảm sâu sắc trong lòng khách tham quan.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, gian hàng StarFOOD còn là không gian kết nối, trải nghiệm và chia sẻ các giải pháp dinh dưỡng khoa học đến người tiêu dùng. Cùng chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn, gian hàng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khách tham quan.

StarFOOD tận tình tư vấn và giải đáp những băn khoăn về dinh dưỡng của các mẹ

Dấu ấn vươn tầm và cam kết vì sức khỏe thế hệ tương lai

Khép lại hành trình rực rỡ tại Vietbaby Fair 2026, StarFOOD tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dinh dưỡng Việt Nam và mở ra những bước tiến vững chắc trên hành trình lan tỏa giá trị sức khỏe đến cộng đồng.

Nhìn lại hành trình từ Vietnam Dairy đến Vietbaby Fair, đó không chỉ là sự hiện diện, mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực bền bỉ trong việc nâng tầm chất lượng và trải nghiệm.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm dinh dưỡng của StarFOOD tại triển lãm

Đại diện ban lãnh đạo StarFOOD chia sẻ: "Việc liên tục góp mặt tại các triển lãm quốc tế uy tín chính là cách StarFOOD từng bước khẳng định năng lực và khát vọng vươn xa. Đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu những sản phẩm được nghiên cứu bài bản, mà còn là dịp để lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết sâu sắc hơn với người tiêu dùng".

Không dừng lại ở đó, mỗi bước tiến của StarFOOD còn là một lời cam kết bền bỉ, kiên định với triết lý lấy sức khỏe người Việt làm trung tâm. Từ nền tảng ấy, thương hiệu không ngừng hoàn thiện và đổi mới, hướng đến mục tiêu kiến tạo một tương lai phát triển toàn diện, nơi mỗi thế hệ đều được chăm sóc tốt hơn, sống khỏe hơn và vững vàng hơn mỗi ngày.

Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty Cổ phần Kinh doanh thực phẩm StarFOOD

Địa chỉ: Tầng 1-B9, Khu đô thị Đại Kim - Định Công, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, TP.Hà Nội

Website: https://starfood.com.vn/



