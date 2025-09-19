Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh ‘lên đời’ doanh nghiệp

Nhiều động lực thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển mình

Chỉ trong 8 tháng đầu năm, hàng ngàn hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên doanh nghiệp theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn, dưới tác động của khung pháp lý mới cùng những lợi ích thiết thực mà doanh nghiệp nhận được sau khi chuyển đổi.

Nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới và tận dụng cơ hội phát triển

Về mặt pháp lý, nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định cụ thể và đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp từ hộ kinh doanh. Đồng thời, Luật Thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực từ 1.7.2025 yêu cầu chỉ các khoản thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế đầu vào, đồng nghĩa với việc nếu không hợp thức hóa hoạt động và mở tài khoản doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi thuế và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Đặc biệt, cơ chế thuế khoán sẽ chính thức chấm dứt trước ngày 1.1.2026. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, khiến việc chuyển đổi mô hình kinh doanh trở nên cấp thiết.

Trở thành doanh nghiệp, việc ký kết hợp đồng, tham gia đấu thầu, mở rộng hợp tác và tiếp cận nguồn vốn tín dụng trở nên dễ dàng và quy chuẩn hơn. Việc minh bạch tài chính thông qua hệ thống ngân hàng và kế toán không chỉ nâng cao uy tín mà còn cải thiện khả năng huy động vốn. Thực tế cho thấy, 97% doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh vẫn duy trì hoạt động sau 5 năm, trong khi tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 52%. Một phần lý do là hộ kinh doanh vốn đã có kinh nghiệm vận hành, khách hàng ổn định và hiểu rõ thị trường trước khi chuyển đổi. Điều này khẳng định tính bền vững và hiệu quả của mô hình chuyển đổi - không chỉ về mặt pháp lý mà còn về năng lực thực thi và khả năng thích ứng.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước cũng tạo lực đẩy đáng kể. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội đều hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các doanh nghiệp mới vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Nhờ ưu đãi về vốn, đào tạo và thủ tục đơn giản hơn, quá trình chuyển đổi trở nên dễ tiếp cận và giàu tiềm năng phát triển.

Sự cộng hưởng của các yếu tố này lý giải vì sao ngày càng nhiều hộ kinh doanh lựa chọn vươn mình, bước vào môi trường kinh doanh chuyên nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, mà còn là con đường để từng hộ kinh doanh phát triển dài hạn trong một môi trường minh bạch, bền vững và nhiều cơ hội hơn.

Giải pháp chuyển đổi bắt đầu từ ACB

Các giải pháp tài chính từ ngân hàng cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh "chuyển mình". Tiêu biểu, ACB cung cấp bộ giải pháp toàn diện từ tín dụng, giao dịch tài khoản đến quản lý nhân sự, giúp doanh nghiệp vừa tuân thủ pháp luật, vừa tận dụng cơ hội phát triển.

Từ giao dịch tài khoản đến vốn và bảo lãnh, ACB mang đến giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp hiệu quả

Về vốn và phí, ACB triển khai gói vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh và miễn phí hoặc giảm phí phát hành thư bảo lãnh. Giải pháp này phù hợp với định hướng hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết 68, giúp doanh nghiệp sau chuyển đổi mạnh dạn tham gia đấu thầu, ký các hợp đồng lớn hơn và mở rộng quy mô.

Song song, ngay từ bước đầu chuyển đổi, ACB có "Gói Khởi phát" miễn phí mở và quản lý tài khoản, tặng séc trắng, miễn nhiều loại phí giao dịch tại quầy lên đến 12 tháng. Giải pháp này giúp giảm chi phí ban đầu và đáp ứng yêu cầu mở tài khoản thanh toán, là điều kiện cần để chính thức lên doanh nghiệp.

Khi vận hành, ACB áp dụng chương trình "Không phí" cho toàn bộ giao dịch online trong nước, đi kèm thẻ ghi nợ doanh nghiệp với ưu đãi hoàn 1% phí giao dịch, miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp còn được hỗ trợ lắp đặt POS miễn phí và bộ QR code linh hoạt: dán tại điểm bán, kết nối API hoặc quản lý qua phần mềm ngân hàng. Loa thông báo giao dịch giúp xác nhận tức thì, tăng tiện lợi và giảm rủi ro. Việc sử dụng đồng bộ các phương thức thanh toán không tiền mặt này không chỉ đáp ứng yêu cầu minh bạch của các quy định về Thuế hiện hành, mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền tập trung và mở rộng kênh thanh toán.

Về chi phí quản lý nhân sự, khi chuyển sang doanh nghiệp, các khoản chi phí này được thực hiện qua ngân hàng để hợp lệ về chứng từ và được tính vào chi phí thuế. Để hỗ trợ, ACB triển khai "Gói tài chính cho nguồn nhân lực Việt", miễn phí chi lương trọn đời, kèm ưu đãi cho nhân viên như thẻ tín dụng, bảo hiểm và vay cá nhân. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa tuân thủ quy định, vừa nâng cao phúc lợi và hiệu quả quản trị.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tài chính dành cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, khách hàng có thể tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.




