Tử vong sau tiêm filler nâng ngực: Cơ sở không công bố đủ điều kiện thẩm mỹ

Liên quan vụ cô gái tử vong sau khi tiêm thuốc để tiêm filler nâng ngực, ngày 30.6, tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết, cơ sở có người chủ được cho là người tiêm thuốc cho nạn nhân không có công bố với sở về đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.

Trước khi đến TP.HCM tiêm filler cho nạn nhân, chủ cơ sở Linh Beauty spa khoe trên Facebook của mình là thực hiện làm đẹp cho khách ở Sóc Trăng CHỤP MÀN HÌNH

Theo quy định, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở KH-ĐTcấp.



Tuy nhiên, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. "Khi đủ các điều kiện trên, các cơ sở này phải có văn bản công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định gửi về Sở Y tế. Sau đó, Sở Y tế tiến hành rà soát, đi kiểm tra cơ sở vật chất, con người. Nếu đáp ứng thì sở chấp nhận công bố của cơ sở", một cán bộ Sở Y tế Cà Mau nói.

Vị cán bộ trên cũng thông tin, cơ sở Linh Beauty spa (đường Nguyễn Trải, P.9, TP.Cà Mau), không có công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định. Ngày 28.6, Thanh tra Sở và Phòng Y tế TP.Cà Mau có đến cơ sở thẩm mỹ nêu trên nhưng nơi này đã đóng cửa, tháo dỡ bảng hiệu.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.6 trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler nâng ngực. Nạn nhân là chị T.T.L (27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM). Nggười tiêm thuốc là H.T.Y.L, chủ cơ sở Linh Beauty spa, là bạn của nạn nhân.

Anh T.D.C (30 tuổi, chồng của nạn nhân) cho biết khoảng 8 giờ ngày 27.6, chị T.T.L nhờ anh chở đến khách sạn D.N (đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) gặp H.T.Y.L để tiêm nâng ngực như 2 người đã hẹn trước đó. Đến nơi, chị T.T.L lên phòng 303, anh C. ở ngoài chờ.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, anh C. nhận được điện thoại của chị vợ nói là chị H.T.Y.L báo tin vợ anh bị sốc thuốc tê. Anh C. tức tốc chạy lên phòng 303 khách sạn nói trên thì thấy vợ mình được 2 người đàn ông bế tới cửa thang máy. Lúc này, vợ anh co giật liên tục, sùi bọt mép, không tỉnh táo.

"Khi đưa vợ tôi xuống tầng trệt, ô tô của chị H.T.Y.L đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ thông báo vợ tôi sốc thuốc, suy hô hấp, tiên lượng xấu. Đến 13 giờ ngày 27.6, bác sĩ thông báo vợ tôi tử vong', anh C. thuật lại.

Người nhà của nạn nhân cũng cho biết, nội dung tin nhắn trao đổi giữa chị T.T.L và H.T.Y.L hẹn ngày tiêm filler và giá cả đều còn lưu lại trong điện thoại.