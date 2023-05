Từ vụ chó Pitbull tấn công cụ bà: Đây là giống rất hung dữ, cách gì thoát ra khi bị cắn?

“Sợ quá! Không dám nuôi Pitbull”

Theo đó, ngày 18.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân bà Đ.T.V (82 tuổi, ngụ P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) bị chó Pitbull cắn xé dẫn đến tử vong.

Nhiều dòng chó Bull là chó dữ, nguy hiểm. NHẬT THỊNH

Nạn nhân sống cùng gia đình ở P.Bình Thắng (TP.Dĩ An) có nuôi 1 con chó Pitbull và 1 con chó Becgie, nhốt trong chuồng sắt. Khoảng 19 giờ ngày 17.5, con gái của bà V. dẫn chó Pitbull ra ngoài cho ăn. Lúc này, bà V. đang ngồi trên võng (cách vị trí ăn của con chó khoảng 15 m) nói lớn tiếng vọng ra ngoài.

Nghe tiếng bà V., con chó Pitbull hoảng loạn, xông lại tấn công bà V. Do lớn tuổi, bà V. không thể chống đỡ được sự hung dữ của con chó. Con gái bà V. cũng chạy lại kéo dây xích kéo chó Pitbull ra xa mẹ nhưng cũng không ngăn cản được. Lực lượng chức năng xác định trong khoảng 2 phút, con chó Pitbull đã cắn xé làm bà V. tử vong tại chỗ.

Vợ chồng ông Trung không nuôi Pitbull vì sợ. NHẬT THỊNH

Bà Thảo thăm chó cưng tại trung tâm huấn luyện cảnh khuyển ở Q.12 (TP.HCM) chiều nay 18.5. NHẬT THỊNH

Theo dõi vụ việc, ông Phạm Khắc Trung (55 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) “giật mình" vì trước đó ông và vợ từng có ý định nuôi giống chó Pitbull vì thích vẻ ngoài mạnh mẽ. Sau đó, đọc nhiều tin tức không hay về những vụ tai nạn do giống chó này gây ra, quá sợ hãi, ông quyết định mua một con chó Phú Quốc giá 3,5 triệu đồng để nuôi.

“Pitbull, nhìn bên ngoài thì đẹp thật, với lại nó cũng đang hot, được nhiều người người ta nuôi. Nhưng giống này hung dữ quá, nuôi nó như bom nổ chậm trong nhà nên cuối cùng vợ chồng tôi không nuôi. Giờ mới thấy quyết định này là đúng đắn. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì nguy hiểm vô cùng!”, ông thở phào.

Hơn 1 tháng trước, để chó mình nuôi trở nên ngoan ngoãn và hiền hơn ông cùng vợ, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (38 tuổi) đã gửi chó vào Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ Cảnh Khuyển 24h, nằm tại số 287/4/11, khu phố 3, P.An Phú Đông (Q.12) để được huấn luyện.

Chiều nay 18.5, họ ghé lại thăm cún cưng xem như thế nào. Bà hy vọng sau 4 tháng, đúng như dự kiến, chú chó nhà mình nuôi sẽ ngoan ngoãn hơn, không hung dữ, quậy phá, cắn xé đồ đạc lung tung.

Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ Cảnh Khuyển 24h hiện đang chăm sóc, huấn luyện cho hơn 100 con chó với hơn 10 dòng khác nhau. NHẬT THỊNH

Tùy vào từng dòng, anh Đạt và các huấn luyện viên ở đây có chế độ huấn luyện phù hợp. NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Bá Đạt (28 tuổi), có 5 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện chó chuyên nghiệp tại trung tâm này cho biết hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 con chó. Trong đó có hơn 10 giống chó khác nhau được gửi vào trung tâm với nhiều mục đích, huấn luyện có, nuôi dưỡng có.

Theo đó, các huấn luyện viên chia chúng làm 2 loại để huấn luyện là nhóm chó hiền (Golden, Collie, Poodle, Phốc sóc, Bingo…) và nhóm chó dữ (như Pitbull, Becgie, Rottweiler…). Tùy vào đặc tính của từng giống mà các huấn luyện viên có những cách thức, thời gian khác nhau để phù hợp với mục đích nuôi kiểng hay làm chó nghiệp vụ. Trong số các loại chó từng được trung tâm huấn luyện, Pitbull là một trong những giống chó dữ.

Làm gì khi bị chó Pitbull tấn công?

Theo anh Bá Đạt, Pitbull có tổ tiên là 2 giống chó Terrier và Bull. Chúng bắt đầu được nhân giống tại Mỹ vào đầu thế kỷ 19 với mục đích tham gia các cuộc chiến do con người tạo nên. Ở thời điểm đó, Pitbull thường xuyên xuất hiện trong các cuộc chiến với bò tót hoặc gấu. Năm 1935, đạo luật cấm việc tổ chức các cuộc chiến này mới được Mỹ ban hành. Từ đây, Pitbull được thuần hóa và bớt hung dữ, rồi trở thành vật nuôi trong gia đình.

Mặc dù đã được thuần hóa để quen với cuộc sống với con người, nhưng theo huấn luyện viên này, với bản tính hung dữ, ghét chó và tính sở hữu lãnh thổ cao, đây vẫn là một trong những giống chó nguy hiểm hiện nay.

Các giống chó được chia làm 2 nhóm để huấn luyện, chăm sóc. NHẬT THỊNH

Một chú chó đang được anh Đạt huấn luyện. NHẬT THỊNH

“Dù là giống nguy hiểm, tuy nhiên chính bởi vẻ đẹp của ngoại hình hầm hố đầy cơ bắp, hầm hố và đầy mạnh mẽ, giống chó này hiện vẫn được khá nhiều người thích nuôi. Hiện ở Việt Nam không cấm nuôi loại chó này", huấn luyện viên chó chuyên nghiệp nói thêm.

“Nên xử lý như thế nào khi bị chó Pitbull tấn công?”, trước câu hỏi này, huấn luyện viên Nguyễn Bá Đạt cho biết ngoài chủ ra, giống chó này sẽ cảnh giác và rất hung dữ với người lạ. Khi đã vào tầm ngắm của một con Pitbull, nó có thể tấn công con người không vì lý do gì và thậm chí có thể đánh nhau với một con chó khác tới chết.

Nên bình tĩnh khi bị chó dữ tấn công, nhất là Pitbull. NHẬT THỊNH

“Do đó, khi bị tấn công, nạn nhân nên giữ bình tĩnh, không hoảng loạn. Để hạn chế thấp nhất mức độ nguy hiểm, chúng ta nên lựa thế để nó tấn công vào tay mình hay các bộ phận ít nguy hiểm. Nếu nhanh, chúng ta có thể quan sát hướng nó tấn công, nắm chắc được 2 chân của nó và trụ thật vững, càng chắc càng tốt, khi đó nó chỉ có thể cắn vào tay nạn nhân”, huấn luyện viên cho biết.

Theo chuyên gia, Pitbull thường chỉ cắn vào một chỗ và với bộ hàm rất khỏe của mình, nó có thể làm vết cắn đó rất sâu. Thay vì cố kéo nó ra khỏi nạn nhân vốn là cách không mấy hiệu quả, ngược lại còn làm cho nó trở nên hiếu chiến và dữ tợn hơn, huấn luyện viên khuyên rằng người ngoài có thể xả nước xối xả vào vùng mặt cho nó ngộp thở, buông bỏ vết cắn. Ngoài ra khi bị tấn công nạn nhân cũng không nên bỏ chạy vì giống này chạy rất nhanh và càng hung hãn hơn khi thấy đối phương bỏ chạy.

Theo chuyên gia, việc nuôi nhốt, rọ mõm Pitbull ngay cả khi trong nhà một thời gian dài là điều không nên. NHẬT THỊNH

Theo chuyên gia, bên cạnh việc gửi vào các trung tâm huấn luyện thì bản thân người nuôi chó, không chỉ riêng Pitbull đều cần phải có các kiến thức và kỹ năng cần thiết NHẬT THỊNH

